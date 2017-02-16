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    Элианив Барда - статистика

    Нападающий
    Имя Элианив
    Фамилия Барда
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 декабря 1981 (41 год)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль БШ 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2017 70' -90' Бешикташ (Стамбул) 2:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    90'
    16.02.2017 1' -79' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 1:3 Бешикташ (Стамбул)
    44'
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