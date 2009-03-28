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    Ави Штроль - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Ави
    Фамилия Штроль
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 сентября 1980 (42 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Израиль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.10.2009 1' -90' Швейцария 0:0 Израиль
    28.03.2009 Был в запасе Израиль 1:1 Греция
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