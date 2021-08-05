Кирилл Петров - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Петров
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июня 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Петров
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июня 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2021
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|0:0
(3:1)п
|Колос (Ковалевка)
|05.08.2021
|1' -89'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Шахтер (Караганда)