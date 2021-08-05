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    Кирилл Петров - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Кирилл
    Отчество Валентинович
    Фамилия Петров
    Команда Колос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 июня 1990 (32 года)
    Рост 184
    Вес 76
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.08.2021 Был в запасе Шахтер (Караганда) 0:0
    (3:1)п    		 Колос (Ковалевка)
    05.08.2021 1' -89' Колос (Ковалевка) 0:0 Шахтер (Караганда)
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