Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юджен Гопко - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Юджен
    Фамилия Гопко
    Состав Без клуба
    Родной город Киев
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 1991 (32 года)
    Рост 170
    Вес 61
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.04.2011 46' -84' Майнц (Майнц) 1:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    02.04.2011 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:1 Фрайбург (Фрайбург)
    • Читайте нас: 
    11