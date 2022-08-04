Юкка Райтала - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Юкка
|Фамилия
|Райтала
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Имя
|Юкка
|Фамилия
|Райтала
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|9
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|13.10.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|55' 90'
|06.10.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|58'
|15.09.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|08.09.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|25.08.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:1
|ХИК (Хельсинки)
|90'
|18.08.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|11.08.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|04.08.2022
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|0:2
|ХИК (Хельсинки)