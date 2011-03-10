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    Грегг Уайлд - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Грегг
    Фамилия Уайлд
    Команда Плимут Аргайл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 марта 1991 (31 год)
    Рост 183
    Вес 78
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2011 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    10.03.2011 79' -90' ПСВ (Эйндховен) 0:0 Рейнджерс (Глазго)
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