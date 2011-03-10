Грегг Уайлд - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Грегг
|Фамилия
|Уайлд
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|78
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Грегг
|Фамилия
|Уайлд
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2011
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|10.03.2011
|79' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:0
|Рейнджерс (Глазго)