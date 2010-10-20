Велдон - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Велдон
|Отчество
|Сантос
|Фамилия
|де Андраде
|Команда
|Ольяненси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 1980 (42 года)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Велдон
|Отчество
|Сантос
|Фамилия
|де Андраде
|Команда
|Ольяненси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 1980 (42 года)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бенфика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2010
|73' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|4:3
|Лион (Лион)
|20.10.2010
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:0
|Бенфика (Лиссабон)