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    Велдон - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Велдон
    Отчество Сантос
    Фамилия де Андраде
    Команда Ольяненси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 августа 1980 (42 года)
    Рост 184
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бенфика 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2010 73' -90' Бенфика (Лиссабон) 4:3 Лион (Лион)
    20.10.2010 Был в запасе Лион (Лион) 2:0 Бенфика (Лиссабон)
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