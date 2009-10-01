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    Илие Иордаке - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Илие
    Фамилия Иордаке
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 марта 1985 (37 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2009 78' -90' Бенфика (Лиссабон) 2:1 АЕК (Афины)
    22.10.2009 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:1 АЕК (Афины)
    01.10.2009 Был в запасе АЕК (Афины) 1:0 Бенфика (Лиссабон)
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