Николас Георгеас - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Георгеас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 декабря 1976 (46 лет)
|Рост
|173
|Вес
|73
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Георгеас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 декабря 1976 (46 лет)
|Рост
|173
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2011
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|15.09.2011
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|АЕК (Афины)