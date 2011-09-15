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    Николас Георгеас - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Николас
    Фамилия Георгеас
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 декабря 1976 (46 лет)
    Рост 173
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2011 1' -90' АЕК (Афины) 1:3 Локомотив (Москва)
    15.09.2011 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 4:1 АЕК (Афины)
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