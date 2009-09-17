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    Карлос Араухо - статистика

    #81 | Защитник
    Имя Карлос
    Фамилия Араухо
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 ноября 1981 (41 год)
    Рост 172
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 3 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2009 1' -90' Бенфика (Лиссабон) 2:1 АЕК (Афины)
    14'
    02.12.2009 Был в запасе АЕК (Афины) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
    22.10.2009 1' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 АЕК (Афины)
    17.09.2009 1' -53' Эвертон (Ливерпуль) 4:0 АЕК (Афины)
    53'
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