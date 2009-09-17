Карлос Араухо - статистика
#81 | Защитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Араухо
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|172
|Вес
|69
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Араухо
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|172
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|3
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2009
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|2:1
|АЕК (Афины)
|14'
|02.12.2009
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|22.10.2009
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|АЕК (Афины)
|17.09.2009
|1' -53'
|Эвертон (Ливерпуль)
|4:0
|АЕК (Афины)
|53'