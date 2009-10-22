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    Мартин Жироуш - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Мартин
    Фамилия Жироуш
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 193
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спарта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2009 67' -90' Спарта (Прага) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    22.10.2009 Был в запасе Спарта (Прага) 2:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
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