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    Эзер Хурмаджи - статистика

    Полузащитник
    Имя Эзер
    Фамилия Хурмаджи
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Трабзонспор 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2015 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:0 Трабзонспор (Трабзон)
    82'
    19.02.2015 1' -90' Трабзонспор (Трабзон) 0:4 Наполи (Неаполь)
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