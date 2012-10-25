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    Кристофер Драцан - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Кристофер
    Фамилия Драцан
    Команда Рот-Вайсс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 октября 1990 (32 года)
    Рост 185
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 63' -90' Рапид (Вена) 1:0 Металлист (Харьков)
    22.11.2012 51' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:2 Рапид (Вена)
    25.10.2012 1' -90' Рапид (Вена) 0:4 Байер (Леверкузен)
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