Кристофер Драцан - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Драцан
|Команда
|Рот-Вайсс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Драцан
|Команда
|Рот-Вайсс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|63' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|22.11.2012
|51' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Рапид (Вена)
|25.10.2012
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|0:4
|Байер (Леверкузен)