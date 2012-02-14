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    Танжу Кайхан - статистика

    Защитник
    Имя Танжу
    Фамилия Кайхан
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 июля 1989 (33 года)
    Рост 172
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бешикташ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2012 1' -68' Бешикташ (Стамбул) 0:1 Брага (Брага)
    14.02.2012 1' -88' Брага (Брага) 0:2 Бешикташ (Стамбул)
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