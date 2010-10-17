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    Рауль - статистика

    #27 | Вратарь
    Имя Рауль Домингес
    Фамилия Каррал
    Команда Расинг
    Состав Основной
    Родной город Сарьон
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 ноября 1986 (36 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2011 1' -90' Эркулес (Аликанте) 0:0 Спортинг (Хихон)
    02.04.2011 Был в запасе Реал (Мадрид) 0:1 Спортинг (Хихон)
    17.10.2010 Был в запасе Спортинг (Хихон) 2:0 Севилья (Севилья)
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