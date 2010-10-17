Рауль - статистика
#27 | Вратарь
|Имя
|Рауль Домингес
|Фамилия
|Каррал
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сарьон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 ноября 1986 (36 лет)
|Имя
|Рауль Домингес
|Фамилия
|Каррал
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сарьон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 ноября 1986 (36 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2011
|1' -90'
|Эркулес (Аликанте)
|0:0
|Спортинг (Хихон)
|02.04.2011
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:1
|Спортинг (Хихон)
|17.10.2010
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:0
|Севилья (Севилья)