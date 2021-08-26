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Гедрюс Арлаускис
Статистика
Гедрюс Арлаускис - статистика
Завершил карьеру
1 декабря 1987 (38), Тельшяй
#1 | Вратарь
184 см | 80 кг
Литва
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ЧФР Клуж
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
26.08.2021
Црвена Звезда
1' - 46'
Лига Европы, 4 раунд
Црвена Звезда
4 : 0
17.08.2021
ЧФР Клуж
1' - 90'
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