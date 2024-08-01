Статистика по турнирам

Лига конференций 2024/2025 Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Бельгия. Про-Лига 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Бельгия. Про-Лига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Бельгия. Про-Лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Бельгия. Про-Лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Бельгия. Плей-офф 2018/2019 Бельгия. Про-Лига 2018/2019 Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Бельгия. Плей-офф 2015/2016 Бельгия. Про-Лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010