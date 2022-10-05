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Максим Батов
Статистика
Максим Батов - статистика
Завершил карьеру
5 июня 1992 (34)
#17 | Полузащитник
176 см | 66 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023
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Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/32 финала
Текстильщик
0 : 0
05.10.2022
Кубань
1' - 90'
83'
Россия. Кубок, 1/128 финала
Текстильщик
1 : 1
30.08.2022
2DROTS
82' - 90'
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