Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Шотландия. Премьер-Лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Чемпионов 2009/2010