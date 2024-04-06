Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Икер Муньяин
Статистика
Икер Муньяин - статистика
Завершил карьеру
19 декабря 1992 (33), Памплона
#10 | Полузащитник
169 см | 63 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Суперкубок Испании 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Суперкубок Испании 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
1 : 1
06.04.2024
Мальорка
91' - 120'
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетик
3 : 0
29.02.2024
Атлетико
Был в запасе
45'
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетико
0 : 1
07.02.2024
Атлетик
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
2 : 0
16.01.2024
Алавес
1' - 78'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эйбар
0 : 3
07.01.2024
Атлетик
1' - 90'
33'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Кайон
0 : 3
07.12.2023
Атлетик
1' - 79'
Главные новости
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
Видео
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
1
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
1
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
9
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
1
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+