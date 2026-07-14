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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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€ 500 тыс

Йоханнес Крайдль - статистика

КуПС
7 марта 1996 (30), Харт
#1 | Вратарь
193 см
Австрия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
1' - 120'
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
1' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
КуПС
4 : 3
23.06.2026
Ильвес
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
КуПС
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
1' - 120'
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
1' - 90'
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