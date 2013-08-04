Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Италия. Серия А 2009/2010