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Серия А 2026/2027
Команды
Удинезе
Даниэле Паделли
Статистика
€ 150 тыс
Даниэле Паделли - статистика
Удинезе
25 октября 1985 (40), Лекко
#93 | Вратарь
191 см | 86 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 3
29.08.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
22.08.2026
Комо
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
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Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
1 : 0
24.05.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0 : 1
17.05.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 2
09.05.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
2 : 0
02.05.2026
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
3 : 3
27.04.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
0 : 3
11.04.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
0 : 0
06.04.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0 : 2
20.03.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
0 : 1
14.03.2026
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2 : 2
07.03.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
3 : 0
02.03.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
1 : 0
23.02.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1 : 2
15.02.2026
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2 : 1
08.02.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1 : 0
02.02.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1 : 3
26.01.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
0 : 1
17.01.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
2 : 2
10.01.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
1 : 2
07.01.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Комо
1 : 0
03.01.2026
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1 : 1
27.12.2025
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
5 : 1
21.12.2025
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1 : 0
14.12.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
1 : 2
08.12.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
0 : 2
29.11.2025
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0 : 3
22.11.2025
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
2 : 0
09.11.2025
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1 : 0
01.11.2025
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
3 : 1
29.10.2025
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
3 : 2
25.10.2025
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кремонезе
1 : 1
20.10.2025
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 1
05.10.2025
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3 : 1
28.09.2025
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
25.08.2025
Верона
Был в запасе
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