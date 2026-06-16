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Алекс Полсен - статистика

Лехия
4 июля 2002 (23), Окленд
#18 | Вратарь
193 см
Новая Зеландия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
1 : 0
06.06.2026
Новая Зеландия
84' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Новая Зеландия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
1 : 0
06.06.2026
Новая Зеландия
84' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
1' - 90'
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