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Мохамед Насер Аль-Манаи - статистика

Аль-Шамаль
25 октября 2002 (23)
#12 | Полузащитник
180 см
Катар
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
79' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
79' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Ирландия
1 : 0
28.05.2026
Катар
58' - 86'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катар
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
79' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Ирландия
1 : 0
28.05.2026
Катар
58' - 86'
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