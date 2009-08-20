Эрман Кылыч - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Эрман
|Фамилия
|Кылыч
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|168
|Вес
|64
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Эрман
|Фамилия
|Кылыч
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|168
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сивасспор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2009
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Сивасспор (Сивас)
|20.08.2009
|Был в запасе
|Сивасспор (Сивас)
|0:3
|Шахтер (Донецк)