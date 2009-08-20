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    Абдуррахман Дерели - статистика

    Защитник
    Имя Абдуррахман
    Фамилия Дерели
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 1981 (42 года)
    Рост 173
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сивасспор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2009 1' -55' Шахтер (Донецк) 2:0 Сивасспор (Сивас)
    20.08.2009 1' -90' Сивасспор (Сивас) 0:3 Шахтер (Донецк)
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