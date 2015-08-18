Том де Суттер - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Том
|Фамилия
|де Суттер
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|192
|Вес
|86
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Том
|Фамилия
|де Суттер
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|192
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2015
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:4
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:1
|Брюгге (Брюгге)