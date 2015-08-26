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Том де Суттер
Статистика
Том де Суттер - статистика
Завершил карьеру
3 июля 1985 (41)
#19 | Нападающий
192 см | 86 кг
Бельгия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брюгге
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Брюгге
0 : 4
26.08.2015
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Манчестер Юнайтед
3 : 1
18.08.2015
Брюгге
Был в запасе
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