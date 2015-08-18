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    Том де Суттер - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Том
    Фамилия де Суттер
    Команда Локерен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июля 1985 (37 лет)
    Рост 192
    Вес 86
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2015 1' -90' Брюгге (Брюгге) 0:4 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    18.08.2015 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:1 Брюгге (Брюгге)
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