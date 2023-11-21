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Шейку Куяте
Статистика
Шейку Куяте - статистика
Завершил карьеру
21 декабря 1989 (36)
#8 | Полузащитник
189 см | 81 кг
Сенегал
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Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур
Того
0 : 0
21.11.2023
Сенегал
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур
Сенегал
3 : 0
18.11.2023
Южный Судан
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