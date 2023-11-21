Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Кубок африканских наций 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Кубок африканских наций 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Кубок африканских наций 2019 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Кубок африканских наций 2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Кубок Африканских Наций 2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Европы 2009/2010