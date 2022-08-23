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    Шейку Куяте - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Шейку
    Фамилия Куяте
    Команда Ноттингем Форест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 декабря 1989 (33 года)
    Рост 189
    Вес 81
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Гримсби Таун (Клифорпс) 0:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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