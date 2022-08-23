Шейку Куяте - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Шейку
|Фамилия
|Куяте
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|189
|Вес
|81
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Шейку
|Фамилия
|Куяте
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Гримсби Таун (Клифорпс)
|0:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)