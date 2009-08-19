Дави Шоллен - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Дави
|Фамилия
|Шоллен
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 февраля 1978 (45 лет)
|Рост
|190
|Вес
|87
|Имя
|Дави
|Фамилия
|Шоллен
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 февраля 1978 (45 лет)
|Рост
|190
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|1
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2009
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Лион (Лион)
|19.08.2009
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|5:1
|Андерлехт (Брюссель)