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    Микеле Кампорезе - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Микеле
    Фамилия Кампорезе
    Команда Фоджа
    Состав Основной
    Родной город Пиза
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 мая 1992 (30 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Беневенто 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2017 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:1 Болонья (Болонья)
    20.08.2017 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Беневенто (Беневенто)
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