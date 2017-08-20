Микеле Кампорезе - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Микеле
|Фамилия
|Кампорезе
|Команда
|Фоджа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пиза
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Микеле
|Фамилия
|Кампорезе
|Команда
|Фоджа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пиза
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2017
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|20.08.2017
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Беневенто (Беневенто)