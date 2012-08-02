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    Жонатан Рейс - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Жонатан
    Фамилия Рейс
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 июня 1989 (33 года)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витесс 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2012 1' -73' Витесс (Арнем) 0:2 Анжи (Махачкала)
    02.08.2012 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:0 Витесс (Арнем)
    86'
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