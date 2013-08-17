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    Мэттью Бриггс - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Мэттью
    Фамилия Бриггс
    Команда Колчестер Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 марта 1991 (32 года)
    Рост 188
    Вес 80
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фулхэм 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2013 73' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Фулхэм (Лондон)
    24.08.2013 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:3 Арсенал (Лондон)
    17.08.2013 20' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:1 Фулхэм (Лондон)
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