Мэттью Бриггс - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Бриггс
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 1991 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Бриггс
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 1991 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фулхэм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2013
|73' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)
|24.08.2013
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:3
|Арсенал (Лондон)
|17.08.2013
|20' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)