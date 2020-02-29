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    Эллиот Беннетт - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Эллиот
    Фамилия Беннетт
    Команда Шрусбери Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 декабря 1988 (34 года)
    Рост 175
    Вес 71
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 22 0 4 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.07.2020 78' -90' Лутон Таун (Лутон) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    18.07.2020 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 4:3 Рединг (Рединг)
    14.07.2020 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    11.07.2020 61' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    07.07.2020 69' -90' Кардифф (Кардифф) 2:3 Блэкберн (Блэкберн)
    04.07.2020 1' -22' Блэкберн (Блэкберн) 1:3 Лидс (Лидс)
    30.06.2020 1' -83' Барнсли (Барнсли) 2:0 Блэкберн (Блэкберн)
    27.06.2020 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:0 Блэкберн (Блэкберн)
    20.06.2020 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 3:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.02.2020 1' -88' Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Суонси (Суонси)
    90'
    26.02.2020 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.02.2020 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:2 Блэкберн (Блэкберн)
    15.02.2020 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 0:2 Блэкберн (Блэкберн)
    11.02.2020 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    08.02.2020 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Фулхэм (Лондон)
    01.02.2020 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    28.01.2020 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    18.01.2020 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:5 Блэкберн (Блэкберн)
    11.01.2020 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Престон (Престон)
    01.01.2020 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    29.12.2019 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    90'
    26.12.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    82'
    23.12.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    14.12.2019 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:2 Блэкберн (Блэкберн)
    11.12.2019 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    07.12.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    30.11.2019 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    84'
    27.11.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    23.11.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 3:2 Барнсли (Барнсли)
    09.11.2019 1' -90' Лидс (Лидс) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    02.11.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    88'
    26.10.2019 1' -90' Престон (Престон) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    22.10.2019 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    19.10.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    05.10.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 4:2 Блэкберн (Блэкберн)
    86'
    01.10.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    28.09.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Лутон Таун (Лутон)
    37'
    21.09.2019 1' -90' Рединг (Рединг) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    90'
    14.09.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    31.08.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    24.08.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    33'
    20.08.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    17.08.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    31'
    10.08.2019 1' -90' Фулхэм (Лондон) 2:0 Блэкберн (Блэкберн)
    86'
    03.08.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Чарльтон (Чарльтон)
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