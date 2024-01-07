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Эллиот Беннетт
Статистика
Эллиот Беннетт - статистика
Завершил карьеру
18 декабря 1988 (37)
#17 | Полузащитник
175 см | 71 кг
Англия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Шрусбери Таун
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шрусбери Таун
0 : 1
07.01.2024
Рексхэм
1' - 90'
Англия. Кубок, 1/64 финала
Ноттс Каунти
2 : 3
01.12.2023
Шрусбери Таун
1' - 90'
Англия. Кубок, 1/128 финала
Шрусбери Таун
3 : 2
04.11.2023
Колчестер Юнайтед
1' - 90'
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