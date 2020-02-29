Эллиот Беннетт - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Эллиот
|Фамилия
|Беннетт
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|71
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Эллиот
|Фамилия
|Беннетт
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|22
|0
|4
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.07.2020
|78' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|18.07.2020
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:3
|Рединг (Рединг)
|14.07.2020
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|11.07.2020
|61' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|07.07.2020
|69' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:3
|Блэкберн (Блэкберн)
|04.07.2020
|1' -22'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:3
|Лидс (Лидс)
|30.06.2020
|1' -83'
|Барнсли (Барнсли)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|27.06.2020
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|20.06.2020
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.02.2020
|1' -88'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Суонси (Суонси)
|90'
|26.02.2020
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.02.2020
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|15.02.2020
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|11.02.2020
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|08.02.2020
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|01.02.2020
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|28.01.2020
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|18.01.2020
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:5
|Блэкберн (Блэкберн)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Престон (Престон)
|01.01.2020
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|29.12.2019
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|90'
|26.12.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|82'
|23.12.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|14.12.2019
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|11.12.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|07.12.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|30.11.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|84'
|27.11.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|23.11.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:2
|Барнсли (Барнсли)
|09.11.2019
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|02.11.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|88'
|26.10.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|22.10.2019
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|19.10.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|05.10.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|4:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|86'
|01.10.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|28.09.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|37'
|21.09.2019
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|90'
|14.09.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|31.08.2019
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|24.08.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|33'
|20.08.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|17.08.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|31'
|10.08.2019
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|86'
|03.08.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Чарльтон (Чарльтон)