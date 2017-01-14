Дидье Овоно - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Дидье
|Фамилия
|Овоно
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 января 1983 (40 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Дидье
|Фамилия
|Овоно
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 января 1983 (40 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габон
|3
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2017
|1' -90'
|Камерун
|0:0
|Габон
|18.01.2017
|1' -90'
|Габон
|1:1
|Буркина-Фасо
|14.01.2017
|1' -90'
|Габон
|1:1
|Гвинея-Бисау