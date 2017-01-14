Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дидье Овоно - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Дидье
    Фамилия Овоно
    Команда Остенде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 января 1983 (40 лет)
    Рост 186
    Вес 82
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габон 3 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2017 1' -90' Камерун 0:0 Габон
    18.01.2017 1' -90' Габон 1:1 Буркина-Фасо
    14.01.2017 1' -90' Габон 1:1 Гвинея-Бисау
    • Читайте нас: 
    11