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    Микаэль Поте - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Микаэль
    Фамилия Поте
    Состав Без клуба
    Родной город Лион
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2014 1' -74' Омония (Никосия) 1:2 Динамо (Москва)
    23'
    21.08.2014 1' -70' Динамо (Москва) 2:2 Омония (Никосия)
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