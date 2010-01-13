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    Пол Ало'О Эфулу - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Пол
    Фамилия Ало'О Эфулу
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 176
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Камерун 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2010 106' -90' Египет 3:1 Камерун
    21.01.2010 Был в запасе Камерун 2:2 Тунис
    17.01.2010 Был в запасе Камерун 3:2 Замбия
    13.01.2010 Был в запасе Камерун 0:1 Габон
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