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    Элинтон Андраде - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Элинтон
    Фамилия Андраде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 марта 1979 (43 года)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.04.2012 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 2:0 Марсель (Марсель)
    28.03.2012 1' -90' Марсель (Марсель) 0:2 Бавария (Мюнхен)
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