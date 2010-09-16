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    Кристиан Тибони - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Кристиан
    Фамилия Тибони
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 апреля 1988 (34 года)
    Рост 189
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2010 46' -90' ЦСКА (София) 0:2 Рапид (Вена)
    47'
    16.09.2010 Был в запасе Бешикташ (Стамбул) 1:0 ЦСКА (София)
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