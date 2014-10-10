Эльнур Аллахвердиев - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Эльнур
|Фамилия
|Аллахвердиев
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Эльнур
|Фамилия
|Аллахвердиев
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Азербайджан
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2014
|1' -67'
|Хорватия
|6:0
|Азербайджан
|56'
|10.10.2014
|1' -90'
|Италия
|2:1
|Азербайджан