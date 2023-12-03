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Сэм Хатчинсон
Статистика
€ 50 тыс
Сэм Хатчинсон - статистика
Уимблдон
3 августа 1989 (37)
#5 | Защитник
185 см | 76 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/64 финала
Истли
2 : 1
03.12.2023
Рединг
Был в запасе
Англия. Кубок, 1/128 финала
Рединг
3 : 2
04.11.2023
Милтон Кинс Донс
1' - 59'
49'
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