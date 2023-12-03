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Расписание матчей
Англия. Кубок
Истли - Рединг
Истли - Рединг: обзор матча 03 декабря 2023
Истли
03.12.2023, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Рединг
22'
П. МакКаллум
90+4'
П. МакКаллум
86'
Ф. Азиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истли - Рединг
ГОЛ! 2:1!
П. МакКаллум
90'
+4
89'
Желтая карточка
Х. Дин
Желтая карточка
К. Магуайр
87'
86'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Азиз
Пас отдал
Л. Уинг
83'
Замена
T. Rushesha
️️️️
А. Мбенг
81'
Желтая карточка
А. Мбенг
Замена
Д. Харрис
️️️️
Н. Атангана
74'
58'
Замена
С. Смит
️️️️
К. Эхибхатиомхан
58'
Замена
Л. Уинг
️️️️
Ч. Сэвидж
Замена
S. Nwabuokei
️️️️
Д. Тэйлор
58'
54'
Желтая карточка
К. Мола
46'
Замена
Х. Дин
️️️️
M. Carson
46'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
Б. Эллиот
Желтая карточка
П. МакКаллум
35'
29'
Желтая карточка
Ч. Сэвидж
Желтая карточка
Д. Тэйлор
23'
ГОЛ! 1:0!
П. МакКаллум
Пас отдал
S. Quigley
22'
Желтая карточка
Д. Лэнгстон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истли
20
Джо МакДоннелл
ВР
4
Джордж Лэнгстон
ЦЗ
6
Людвиг Франсильетт
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Bailey Clements
ЦЗ
4
Найджел Атангана
ОП
8
Джейк Тэйлор
(К)
ЦП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
9
Пол МакКаллум
ЦФ
20
Scott Quigley
ЦФ
Главный тренер
Ли Брэдбюри
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
12
Том Холмс
(К)
ЦЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
14
Майкл Крейг
ОП
27
Амаду Мбенг
ОП
6
Клинтон Мола
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Истли
13
Tommy Scott
ВР
21
O. Rutherford
ЦЗ
3
Ryan Clampin
ЦЗ
19
Corey Panter
ЦЗ
16
Solomon Nwabuokei
ЦП
23
Джейден Харрис
ЦП
22
Kaya Tshaka
ЦП
18
Aidan Barlow
ЦФ
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
10
Льюис Уинг
ЦП
18
Caylan Vickers
ЦП
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
4-1-1-1-2
20
МакДоннелл
4
Лэнгстон
14
Ходсон
18
6
Франсильетт
4
Атангана
8
Тэйлор
17
Магуайр
20
9
МакКаллум
2-4-1-1-2
1
3
12
Холмс
8
Сэвидж
14
Крейг
27
Мбенг
6
Мола
4
Эллиот
39
Азиз
8
Книббс
11
Эхибхатиомхан
8
Тэйлор
16
16
8
Тэйлор
4
Атангана
23
Харрис
23
Харрис
4
Атангана
3
6
Дин
6
Дин
3
8
Сэвидж
10
Уинг
10
Уинг
8
Сэвидж
4
Эллиот
18
Мукаиру
18
Мукаиру
4
Эллиот
27
Мбенг
14
14
27
Мбенг
11
Эхибхатиомхан
28
Смит
28
Смит
11
Эхибхатиомхан
Остались в запасе
Истли
Рединг
21
O. Rutherford
ЦЗ
13
Tommy Scott
ВР
3
Ryan Clampin
ЦЗ
19
Corey Panter
ЦЗ
22
Kaya Tshaka
ЦП
18
Aidan Barlow
ЦФ
Главный тренер
Ли Брэдбюри
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
18
Caylan Vickers
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
21
O. Rutherford
ЦЗ
13
Tommy Scott
ВР
3
Ryan Clampin
ЦЗ
19
Corey Panter
ЦЗ
22
Kaya Tshaka
ЦП
18
Aidan Barlow
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
18
Caylan Vickers
ЦП
Главный тренер
Ли Брэдбюри
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Истли - Рединг
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Истли
Англия. Национальная лига, 20 тур
Истли
- : -
28.11.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 19 тур
Истли
1 : 3
24.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 18 тур
Тамуорт
1 : 3
21.11.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 17 тур
Истли
1 : 2
14.11.2026
Файлд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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