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    Ники Кейпер - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Ники
    Фамилия Кейпер
    Команда Виллем II
    Состав Основной
    Родной город Арнем
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 июня 1989 (33 года)
    Рост 182
    Вес 76
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Твенте 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2010 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 1:1 Вердер (Бремен)
    29.09.2010 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 4:1 Твенте (Энсхеде)
    53'
    14.09.2010 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 2:2 Интер (Милан)
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