Ники Кейпер - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Ники
|Фамилия
|Кейпер
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арнем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июня 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Ники
|Фамилия
|Кейпер
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арнем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июня 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2010
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Вердер (Бремен)
|29.09.2010
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:1
|Твенте (Энсхеде)
|53'
|14.09.2010
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|2:2
|Интер (Милан)