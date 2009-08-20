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    Димитар Телкийски - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Димитар
    Фамилия Телкийски
    Команда Левски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 мая 1977 (45 лет)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар-Пермь 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2009 1' -60' Амкар-Пермь (Пермь) 1:0 Фулхэм (Лондон)
    20.08.2009 68' -90' Фулхэм (Лондон) 3:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    77'
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