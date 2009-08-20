Димитар Телкийски - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Димитар
|Фамилия
|Телкийски
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1977 (45 лет)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Имя
|Димитар
|Фамилия
|Телкийски
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1977 (45 лет)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар-Пермь
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2009
|1' -60'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)
|20.08.2009
|68' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|3:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|77'