Себастьян Руде - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Руде
|Команда
|Шатору
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Руде
|Команда
|Шатору
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сошо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2011
|54' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|0:4
|Металлист (Харьков)
|18.08.2011
|80' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Сошо (Монбельяр)