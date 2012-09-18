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    Карим Аит-Фана - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Карим
    Фамилия Аит-Фана
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 февраля 1989 (34 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монпелье 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2012 1' -55' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    13'
    18.09.2012 67' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Арсенал (Лондон)
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