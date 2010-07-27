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    Аднан Чустович - статистика

    Нападающий
    Имя Аднан
    Фамилия Чустович
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 апреля 1978 (44 года)
    Рост 185
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2010 1' -46' Гент (Гент) 1:3 Динамо (Киев)
    27.07.2010 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 Гент (Гент)
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