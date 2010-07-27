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    Кенни Томпсон - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Кенни
    Фамилия Томпсон
    Команда Оуд-Хеверли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2010 1' -90' Гент (Гент) 1:3 Динамо (Киев)
    74'
    27.07.2010 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 Гент (Гент)
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