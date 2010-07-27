Кенни Томпсон - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Кенни
|Фамилия
|Томпсон
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Кенни
|Фамилия
|Томпсон
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2010
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:3
|Динамо (Киев)
|74'
|27.07.2010
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Гент (Гент)