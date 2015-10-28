Марвин Пурье - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Пурье
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1991 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|74
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Пурье
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1991 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2016
|84' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|28.10.2015
|46' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|63'