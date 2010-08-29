Ростислав Дякив - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Ростислав
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Дякив
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 августа 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Имя
|Ростислав
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Дякив
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 августа 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2010
|58' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|20.11.2010
|20' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:4
|Волынь (Луцк)
|29.08.2010
|1' -64'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Динамо (Киев)