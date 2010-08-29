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    Ростислав Дякив - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Ростислав
    Отчество Васильевич
    Фамилия Дякив
    Команда Кривбасс
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 августа 1990 (32 года)
    Рост 181
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2010 58' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    20.11.2010 20' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 2:4 Волынь (Луцк)
    29.08.2010 1' -64' Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Динамо (Киев)
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